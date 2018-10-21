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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в китайский порт Циндао

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в китайский порт Циндао

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5:25   21 Октября 2018
Весь мир

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в китайский порт Циндао

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в китайский порт Циндао

Российские корабли Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» — вошли в китайский порт Циндао.

Об этом рассказал прессе 21 октября официальный представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что на воскресенье намечены встречи командира отряда контр-адмирала Эдуарда Михайлова и командиров кораблей с командующим Северным флотом Народно-освободительной армии КНР и властями порта, а также взаимные визиты российских и китайских моряков на боевые корабли обеих стран.

Отряда российских кораблей должен пробыть в Китае до 25 октября.

Напомним, 1 октября суда вышли в дальний трехмесячный поход из Владивостока. С тех пор они провели несколько частных морских учений и тренировок, побывали в портах Японии и Южной Кореи.

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Автор: Мария Милкевич
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