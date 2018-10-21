Мадуро: В миграционном кризисе в Центральной Америке виновен капитализм

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро считает, что капиталистическая система является причиной миграционного кризиса в Центральной Америке. Текст его заявления размещен на сайте министерства связи и информации страны.

«Кто несет ответственность за это? Капитализм, неоколониальная зависимость, которая доминирует в центральноамериканских странах! Зависимость центральноамериканских правителей от империи гринго», — возмутился Мадуро.

Венесуэльский президент заявил, что капиталистический строй США вызвал нищету и отсталость в регионе. Он призвал власти Штатов уважать людей, закон и открыть границу. Он посоветовал Трампу вместо того, чтобы тратить миллиарды на вооружение, направить средства на поддержку народов Центральной Америки.

Ранее руководство Мексики приняло решение послать 500 сотрудников федеральной полиции на границу с Гватемалой из-за приближающейся группы мигрантов из Гондураса. Трамп сообщил властям Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что остановит выделение финансовой помощи этим государствам, если они не примут меры по ограничению нелегальной миграции в Штаты.

МИД Гондураса 16 октября призвал граждан не участвовать в миграционных караванах, движущихся в направлении Мексики и США.