Помпео: Иран может не сомневаться в военном превосходстве США

Штаты не желают вооруженного столкновения с Ираном, но будут демонстрировать свое превосходство в военной мощи, написал в статье, опубликованной в номере журнала Foreign Affairs на ноябрь-декабрь, госсекретарь США Майк Помпео.

Вашингтон намерен внушить Тегерану, что эскалация — это проигрышный путь для Ирана. Помпео подчеркнул, что Белый дом проводит кампанию по оказанию «максимального давления» на республику.

В то же время Помпео отмечает, что президент Трамп не хочет новых затяжных боевых действий на Ближнем Востоке или в ином регионе, хотя и не боится это сделать.

«Как ясно давал понять Трамп, давление на Иран только усилится, если он не будет соответствовать тем стандартам, которые США, их партнеры и союзники, а также сами иранцы хотят увидеть», — заявил Помпео в статье.

Если Иран выполнит требования Штатов, вероятность подписания нового всеобъемлющего соглашения серьезно повысится. В обратном случае Ирану придется заплатить высокую цену «за безрассудные и жестокие действия по всему миру».

Также Помпео подчеркнул, что Трамп не хотел бы вести кампанию против Ирана в одиночку и рассчитывает на поддержку «союзников и партнеров США». Поскольку все согласны, что Иран представляет угрозу, страны должны решить вопрос участия «в глобальной борьбе с целью изменения поведения Ирана».