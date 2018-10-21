Мы в соц.сетях:
Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

 Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

 «Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море
Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

 Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии

Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии
Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

 Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

 «Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море
Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

 Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии

Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии
4:49   21 Октября 2018
Россия

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию психологической помощи подросткам на фоне массового убийства в колледже, сообщил в интервью РИА Новости глава города Сергей Бороздин.

Он отметил, что случившееся — это трагедия всего поколения керченских подростков, так как погибшие студенты поступили в колледж из разных школ, и их ученики также переживают, переживают друзья. В каждой школе начинают работу классы, где психологи будут разговаривать с детьми.

«Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются», — рассказал мэр.

В среду студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате погиб 21 человек, более 50 пострадали. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#убийство #подростки #керчь #росляков #бороздин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...