Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию психологической помощи подросткам на фоне массового убийства в колледже, сообщил в интервью РИА Новости глава города Сергей Бороздин.

Он отметил, что случившееся — это трагедия всего поколения керченских подростков, так как погибшие студенты поступили в колледж из разных школ, и их ученики также переживают, переживают друзья. В каждой школе начинают работу классы, где психологи будут разговаривать с детьми.

«Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются», — рассказал мэр.

В среду студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате погиб 21 человек, более 50 пострадали. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.