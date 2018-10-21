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Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

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4:12   21 Октября 2018
Весь мир

Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

Новейшие атомные подлодки с ракетно-торпедным вооружением Vermont и Delaware типа Virginia, на каждую из которых было потрачено 2,7 млрд долларов, спустили на воду в США, передает 20 октября пресс-служба ВМС.

Церемония спуска на воду подводной лодки Vermont прошла на военно-морской базе в Гротоне, штат Коннектикут с участием бывшего заместителя помощника министра Военно-морских сил Глории Вальдес, которая контролировала программы строительства кораблей ВМС, и губернатора штата Вермонт Фила Скотта.

Субмарину Delaware спускали на воду на базе Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии на восточном побережье Штатов. Бутылку шампанского о борт судна разбила жена бывшего вице-президента США Джилл Байден. На церемонии присутствовал сенатор Томас Карпер.

Подлодки строились с сентября 2013 года, Vermont — на кораблестроительном предприятии General Dynamics Electric Boat, Delaware — компанией Huntington Ingalls Industries.

Субмарины войдут в боевой состав Военно-морских сил США в начале 2019 года.

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Автор: Мария Милкевич
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