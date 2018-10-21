Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

Эксперты РКК «Энергия» и ЦУП составили для Роскосмоса три сценария развития программы МКС на следующие месяцы, варианта консервации станции среди них нет, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры», — отметил собеседник агентства.

Сценарии отличаются лишь датами вылетов к МКС. В скором времени их направят на рассмотрение в Роскосмос.

Основой для всех вариантов стал запуск в начале декабря пилотируемого корабля «Союз МС-11» с космонавтами следующей экспедиции. На космодроме Байконур уже началась усиленная подготовка к полету.