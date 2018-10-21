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Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

 Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

 «Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

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Спуск на воду атомных субмарин Vermont и Delaware прошел в США

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 Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии

Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии
3:35   21 Октября 2018
Весь мир

Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии

Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии

Жертвами столкновений в Касуван Магани нигерийского штата Кадун стали 55 человек, передает местное издание Nation согласно полицейским сводкам.

Сообщается, что беспорядки начались 18 октября, полиция арестовала и допросила 22 человека.

Агентство Франс Пресс отмечает, что столкновения были вызваны случившейся на рынке ссорой между мусульманскими и христианскими грузчиками.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари осуждает произошедшее.

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Автор: Мария Милкевич
#жертвы #столкновения #нигерия #бухари

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