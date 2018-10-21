Более 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в Нигерии

Жертвами столкновений в Касуван Магани нигерийского штата Кадун стали 55 человек, передает местное издание Nation согласно полицейским сводкам.

Сообщается, что беспорядки начались 18 октября, полиция арестовала и допросила 22 человека.

Агентство Франс Пресс отмечает, что столкновения были вызваны случившейся на рынке ссорой между мусульманскими и христианскими грузчиками.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари осуждает произошедшее.