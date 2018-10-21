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3:26   21 Октября 2018
Весь мир

Военнослужащие ЮВО вылетели в Пакистан на маневры «Дружба-2018»

Военнослужащие ЮВО вылетели в Пакистан на маневры «Дружба-2018»

Российские военнослужащие Южного военного округа отбыли в Пакистан на третьи совместные учения «Дружба-2018», передает пресс-служба ЮВО.

Учения проходят с 2016 года, первые — в Пакистане, прошлогодние — в горах Карачаево-Черкессии.

В Пакистан военных доставит транспортник Ил-76 с штатным стрелковым вооружением, боеприпасами, горным снаряжением и полной экипировкой. В учениях будут участвовать более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, базирующейся в Карачаево-Черкессии.

Цель учений — усиление военного сотрудничества РФ и Пакистана, обмен опытом и отработка взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач в условиях горной местности, в том числе по ликвидации незаконных бандформирований.

Церемония открытия военного мероприятия состоится 22 октября в Черате. Учения закончатся 4 ноября.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #учения #ил-76 #пакистан #юво #дружба-2018

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