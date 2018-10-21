Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина за полтора года из-за взрывов на военных складах лишилась порядка 40 % своего арсенала боеприпасов — более 210 тысяч тонн, от пистолетных патронов до баллистических ракет «Точка-У».

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в материале для газеты «Зеркало недели».

Автор статьи отметил, что за пять лет военного конфликта на Донбассе и во время многочисленных учений ВСУ израсходовали примерно 70 тысяч тонн боеприпасов. Соответственно, на сгоревших складах потеряно в три раза больше боеприпасов, чем во время войны.

Покупка новых боеприпасов за границей будет стоить сотни миллионов долларов, так что восполнить такие крупные потери в ближайшее время, как считает Бутусов, не получится.

Напомним, 9 октября произошел пожар на крупнейшем военном складе Украины в районе Ични в Черниговской области. В мае прогремел взрыв на складе боеприпасов возле села Старая Николаевка в Донецкой области. В сентябре 2017 года то же самое случилось на складах в Калиновке Винницкой области. В ночь на 23 марта того же года загорелся военный склад в городе Балаклея Харьковской области.