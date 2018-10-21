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«Неужели откачают?» — В соцсетях шутят о кадрах с медиками у Мавзолея Ленина

«Неужели откачают?» — В соцсетях шутят о кадрах с медиками у Мавзолея Ленина

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3:05   21 Октября 2018
Россия

«Неужели откачают?» — В соцсетях шутят о кадрах с медиками у Мавзолея Ленина

«Неужели откачают?» — В соцсетях шутят о кадрах с медиками у Мавзолея Ленина

Кадры с врачами скорой помощи, входящими в здание Мавзолея на Красной площади столицы, вызвали шуточные комментарии и иронию в соцсетях о «пробуждении» революционного вождя.

«Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!», — предупредил @TolyaKurlaev.

«Ленин жив. А я знал, главное — вовремя похмелиться», — заявил @mikhailjackson7.

«Ленин вчера вызывал скорую…», — пошутил @Telemaster68.

«Там это, Ленин умирает. Или нового заносят», — написал @viselnikodina.

«Неужели откачают?» — В соцсетях шутят о кадрах с медиками у Мавзолея Ленина

Телеканал «360» рассказал, что работников скорой вызвали, когда одному из посетителей Мавзолея стало плохо. Медики оказали человеку требуемую помощь.

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Автор: Мария Милкевич
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