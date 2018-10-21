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 Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги

Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги
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 Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги

Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги
2:06   21 Октября 2018
Весь мир

Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги

Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги

Лига арабских государств заявляет, что не стоит политизировать расследование убийства саудовского репортера Washington Post Джамаля Хашогги, и приветствует оглашенные 20 октября решения властей Саудовской Аравии по этому вопросу.

 

В организации уточняют, что дело не должно быть  использовано для угроз введения санкций против королевства. ЛАГ считает Саудовскую Аравию одним из столпов региональной и мировой стабильности и безопасности.

В Лиге выразили убежденность в желании короля страны Салмана бен Абдель Азиза добиться правды по этому резонансному делу и принять все необходимые правовые меры.

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Автор: Мария Милкевич
#убийство #саудовская аравия #лига арабских государств #хашогги #салман бен абдель азиз

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