Лига арабских государств: Не стоит политизировать расследование убийства Хашогги

Лига арабских государств заявляет, что не стоит политизировать расследование убийства саудовского репортера Washington Post Джамаля Хашогги, и приветствует оглашенные 20 октября решения властей Саудовской Аравии по этому вопросу.

В организации уточняют, что дело не должно быть использовано для угроз введения санкций против королевства. ЛАГ считает Саудовскую Аравию одним из столпов региональной и мировой стабильности и безопасности.

В Лиге выразили убежденность в желании короля страны Салмана бен Абдель Азиза добиться правды по этому резонансному делу и принять все необходимые правовые меры.