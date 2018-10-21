Трамп: Принц Аль Сауд мог не знать об убийстве Хашогги
Американский президент Дональд Трамп допускает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд мог не знать об убийстве репортера Washington Post Джамаля Хашогги.
Штаты ожидают от Эр-Рияда подробных разъяснений, сообщил Трамп 20 октября в разговоре с журналистами после выступления перед сторонниками в штате Невада, который транслировал телеканал Fox News. Он отметил, что в ближайшее время поговорит с принцем.
Лидер США добавил, что отставки нескольких должностных лиц в Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги недостаточно, «но это был важный первый шаг».
О возможном введении санкций против королевства Трамп заявил: «Это повредит нам больше, чем им».