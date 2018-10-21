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1:48   21 Октября 2018
Ближнее зарубежье

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

Украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» возвращается в Азовское море после ремонта, это «одна из самых мощных единиц украинских сил» в регионе, передает информационный портал «Тиск» у себя в Facebook.

В перечень ремонтных работ вошла покраска корабля, установка протекторов на подводной части корпуса, обслуживание рулевых механизмов, винтов и прочих систем.

Этот корабль был построен в Ленинграде в 1982 году и служил в Пограничных войсках КГБ, в 1992 году оказался в составе Морской охраны украинской Госпогранслужбы. В 1995 году судно переименовали в «Донбасс». На его борту две 30-миллиметровые артиллерийские установки Ак-230, крупнокалиберные пулеметы ДШКМ калибра 12,7-мм, два пулемета ПКМБ калибра 7,62-мм, глубинные бомбы.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #азовское море #госпогранслужба #bg-32 #корабль донбасс

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