Пушков: выход США из договора о РСМД — удар по стабильности в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем микроблоге в Twitter, что намерение Штатов выйти из ДРСМД — второй после выхода США из договора о ПРО в 2001 году мощный удар по мировой системе стратегической стабильности.

Ранее Трамп заявил о планах выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией из-за мнимых нарушений со стороны Москвы. Советник президента по нацбезопансости Джон Болтон собирается сообщить российской стороне об этом во время своего визита в Москву.