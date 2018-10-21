МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД

Штаты давно стремились к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, ими двигала мечта об однополярном мире, сообщил РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за мнимых нарушений со стороны России.

Источник в МИД также отметил, что Россия не раз публично разоблачала установку Вашингтона на разрыв ДРСМД.

«К этому шагу Вашингтон шел многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу», — добавил источник.

Впрочем, собеседник агентства уверен, что мечта Штатов об однополярном мире не сбудется.