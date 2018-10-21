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 МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД

МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД
0:57   21 Октября 2018
Весь мир

МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД

МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД

Штаты давно стремились к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, ими двигала мечта об однополярном мире, сообщил РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел РФ.

 

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за мнимых нарушений со стороны России.

Источник в МИД также отметил, что Россия не раз публично разоблачала установку Вашингтона на разрыв ДРСМД.

«К этому шагу Вашингтон шел многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу», — добавил источник.

Впрочем, собеседник агентства уверен, что мечта Штатов об однополярном мире не сбудется.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #трамп #мид рф #дрсмд #однополярный мир

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