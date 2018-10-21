Пожар в развлекательном центре в Томске потушен

Спасатели устранили пожар в здании развлекательного центра в Ленинском районе Томска, было спасено более 100 человек, никто не пострадал, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, возгорание началось вечером 20 октября в здании, где расположен мужской увеселительный клуб «Машенька», а также два бара.

Возгорание распространилось на территорию площадью 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 01.39 и окончательно потушен в 02.34 по местному времени. По лестничным маршам из здания было выведено более ста посетителей и сотрудников развлекательного центра.

Причина возгорания пока неизвестна.