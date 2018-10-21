Клинцевич: у Штатов нет доказательств нарушений Россией договора о РСМД

Штаты не располагают никакими доказательствами нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выход из ДРСМД не совпадает с интересами европейских союзников США, заявил 21 октября член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выйдет из договора о ракетах с Россией из-за того, что Москва якобы его нарушает.

Клинцевич отметил, что решение Трампа не стало для России сюрпризом, но до последнего момента сохранялась надежда, что здравый смысл возобладает.

По мнению сенатора, это решение абсолютно в духе той стратегии, которой США придерживаются все последние годы, как и расторжение ядерного договора с Ираном.