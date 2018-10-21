Расследование убийства Хашогги пройдет согласно законам Саудовской Аравии
Следствие по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги будет проводиться согласно законам Саудовской Аравии, так как преступление было совершено на территории под суверенитетом королевства.
Об этом написано в сообщении министра юстиции Саудовской Аравии Валида бен Мухаммед ас-Самани, размещенном на сайте Минюста.
Напомним, в ночь на 20 октября из сообщения генпрокурора страны стало известно, что, согласно предварительным данным, Хашогги был убит в ходе внезапной ссоры с сотрудниками консульства в Стамбуле.
Представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини заявила, что убийство Хашогги — ужасающее нарушение Венской конвенции.