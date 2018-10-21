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0:31   21 Октября 2018
Весь мир

Расследование убийства Хашогги пройдет согласно законам Саудовской Аравии

Расследование убийства Хашогги пройдет согласно законам Саудовской Аравии

Следствие по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги будет проводиться согласно законам Саудовской Аравии, так как преступление было совершено на территории под суверенитетом королевства.

Об этом написано в сообщении министра юстиции Саудовской Аравии Валида бен Мухаммед ас-Самани, размещенном на сайте Минюста.

Напомним, в ночь на 20 октября из сообщения генпрокурора страны стало известно, что, согласно предварительным данным, Хашогги был убит в ходе внезапной ссоры с сотрудниками консульства в Стамбуле.

Представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини заявила, что убийство Хашогги — ужасающее нарушение Венской конвенции.

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Автор: Мария Милкевич
#убийство #минюст #могерини #саудовская аравия #хашогги

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