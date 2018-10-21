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 МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД

МИД РФ объяснило, что движет Трампом в намерении выйти из ДРСМД
0:20   21 Октября 2018
Весь мир

Трамп не отрицает, что США могут подписать новый договор о РСМД с РФ и Китаем

Трамп не отрицает, что США могут подписать новый договор о РСМД с РФ и Китаем

Американский президент Дональд Трамп не отрицает возможность подписания нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем после выхода Штатов из договора о РСМД с РФ от 1987 года.

Об этом лидер США рассказал прессе 20 октября после выступления перед сторонниками в штате Невада. Разговор Трампа с журналистами транслировал телеканал Fox News.

«Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения», — заявил американский президент. — Но если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #китай #трамп #дрсмд

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