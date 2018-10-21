Трамп не отрицает, что США могут подписать новый договор о РСМД с РФ и Китаем

Американский президент Дональд Трамп не отрицает возможность подписания нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем после выхода Штатов из договора о РСМД с РФ от 1987 года.

Об этом лидер США рассказал прессе 20 октября после выступления перед сторонниками в штате Невада. Разговор Трампа с журналистами транслировал телеканал Fox News.