Трамп не отрицает, что США могут подписать новый договор о РСМД с РФ и Китаем
Американский президент Дональд Трамп не отрицает возможность подписания нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем после выхода Штатов из договора о РСМД с РФ от 1987 года.
Об этом лидер США рассказал прессе 20 октября после выступления перед сторонниками в штате Невада. Разговор Трампа с журналистами транслировал телеканал Fox News.
«Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения», — заявил американский президент. — Но если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо».