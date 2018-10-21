Министерство обороны РФ будет получать зарплату на карты МИР

Военный и гражданский состав Министерства обороны РФ перешел на карты МИР для получения зарплаты, рассказал 20 октября глава департамента финансового обеспечения ведомства Евгений Пронский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее персонал Минобороны получал зарплаты на карты VISA или MASTERCARD.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 30 июня рассказал, что президент России и сотрудники его администрации уже два месяц назад перешли на платежные карты МИР.