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Министерство обороны РФ будет получать зарплату на карты МИР

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Министерство обороны РФ будет получать зарплату на карты МИР

Министерство обороны РФ будет получать зарплату на карты МИР

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Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине
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0:13   21 Октября 2018
Россия

Министерство обороны РФ будет получать зарплату на карты МИР

Министерство обороны РФ будет получать зарплату на карты МИР

Военный и гражданский состав Министерства обороны РФ перешел на карты МИР для получения зарплаты, рассказал 20 октября глава департамента финансового обеспечения ведомства Евгений Пронский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее персонал Минобороны получал зарплаты на карты VISA или MASTERCARD.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 30 июня рассказал, что президент России и сотрудники его администрации уже два месяц назад перешли на платежные карты МИР.

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Автор: Мария Милкевич
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