Трамп: Штаты выходят из договора о РСМД из-за «нарушений» со стороны РФ

Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией из-за мнимых нарушений со стороны последней, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее газета New York Times писала, что советник президента по нацбезопансости Джон Болтон сообщит российской стороне о планах Штатов выйти из ДРСМД во время своего визита в Москву.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности действует с 8 декабря 1987 года, его подписал в Вашингтоне Михаил Горбачев. В мае 1991 года договор был полностью выполнен — Советский союз ликвидировал 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, Штаты — 859.