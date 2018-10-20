Могерини: Убийство Хашогги — злостное нарушение Венской конвенции

Убийство репортера Washington Post Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии — ужасающее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что случившееся вызывает крайнюю озабоченность, необходимо независимое расследование, особенно теперь, когда обнаружены доказательства убийства.

Отмечается, что 55-я статья Венской конвенции обязывает сотрудников консульства всецело подчиняться законам страны пребывания, а его помещение «не должно использоваться в целях, не совместимых с выполнением консульских функций».

Могерини также выразила соболезнования родным и близким убитого.

Ранее руководство Саудовской Аравии подтвердило факт убийства Хашогги в ходе ссоры в консульстве королевства в Стамбуле, задержаны 18 подозреваемых, следствие продолжается.