Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине
Команда России прилетела в столичный аэропорт Шереметьево из Буэнос-Айреса с победной юношеской Олимпиады. Сборная заняла первое место в общем зачете, завоевав 29 золотых медалей.
На торжественной встрече спортсменов выступил помощник Владимира Путина, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, который поздравил ребят от имени президента и объявил о выделении грантов победителям и призерам от Фонда поддержки олимпийцев РФ.
Завершил церемонию Сергей Чернышев, обладатель золота в брейк-дансе — новой олимпийской дисциплине.
Победительница взрослого чемпионата Европы в синхронном плавании Варвара Субботина приехала на встречу, чтобы поздравить прыгунов в воду, за которых болела.
«Очень приятно, когда видишь в толпе родные лица, которые пришли встретить тебя с подарками. И вообще когда за тебя болеют всей душой те, с кем ты даже незнаком. Это невероятные ощущения», — рассказала победительница Олимпиады Дарья Васькина.