Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине

Команда России прилетела в столичный аэропорт Шереметьево из Буэнос-Айреса с победной юношеской Олимпиады. Сборная заняла первое место в общем зачете, завоевав 29 золотых медалей.

На торжественной встрече спортсменов выступил помощник Владимира Путина, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, который поздравил ребят от имени президента и объявил о выделении грантов победителям и призерам от Фонда поддержки олимпийцев РФ.

Завершил церемонию Сергей Чернышев, обладатель золота в брейк-дансе — новой олимпийской дисциплине.

Победительница взрослого чемпионата Европы в синхронном плавании Варвара Субботина приехала на встречу, чтобы поздравить прыгунов в воду, за которых болела.