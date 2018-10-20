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 Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине

Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине
РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

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23:22   20 Октября 2018
Россия

Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине

Юношеская сборная России прилетела с победных Олимпийских игр в Аргентине

Команда России прилетела в столичный аэропорт Шереметьево из Буэнос-Айреса с победной юношеской Олимпиады. Сборная заняла первое место в общем зачете, завоевав 29 золотых медалей.

На торжественной встрече спортсменов выступил помощник Владимира Путина, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, который поздравил ребят от имени президента и объявил о выделении грантов победителям и призерам от Фонда поддержки олимпийцев РФ.

Завершил церемонию Сергей Чернышев, обладатель золота в брейк-дансе — новой олимпийской дисциплине.

Победительница взрослого чемпионата Европы в синхронном плавании Варвара Субботина приехала на встречу, чтобы поздравить прыгунов в воду, за которых болела.

«Очень приятно, когда видишь в толпе родные лица, которые пришли встретить тебя с подарками. И вообще когда за тебя болеют всей душой те, с кем ты даже незнаком. Это невероятные ощущения», — рассказала победительница Олимпиады Дарья Васькина.

 

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #спортсмены #окр #юношеские олимпийские игры #левитин

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