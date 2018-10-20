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23:06   20 Октября 2018
Весь мир

Министр финансов Пакистана заявил, что последний раз просит МВФ о помощи

Министр финансов Пакистана заявил, что последний раз просит МВФ о помощи

Министр финансов Пакистана Асад Умар сообщил, что очередное обращение властей страны за финансовой помощью в МВФ будет последним, передает 20 октября телеканал GEO TV.

Он отметил, что в прессе стараются представить пакистанскую экономику умирающей, но это не соответствует действительности, и для беспокойства нет причин. Верно то, что в бюджете дыра размером в 12 миллиардов долларов, за ее закрытием и обратились в МВФ. Но в дальнейшем, уверен министр, помощь Фонда не потребуется.

Министр отметил, что дефицит бюджета начал снижаться, в ближайшие 7-8 месяцев курс доллара к рупии упадет на 26–27 %.

Ранее сообщалось, что руководство Пакистана намерено обратиться в МВФ за 6–7 миллиардами долларов. Фонд может потребовать от Исламабада в качестве ответных мер сократить не предназначенные для развития экономики затраты для уменьшения дефицита бюджета, а также расширить систему налогообложения, чтобы пополнить бюджет.

Напомним, Пакистан пользуется помощью МВФ с 1980 года, в последний раз Исламабад получил 6,6 миллиардов долларов в 2013 году.

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Автор: Мария Милкевич
#мвф #пакистан #асад умар

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