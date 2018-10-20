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 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

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Боевики в идлибской зоне Сирии вновь нарушили режим тишины

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22:41   20 Октября 2018
Весь мир

Боевики в идлибской зоне Сирии вновь нарушили режим тишины

Боевики в идлибской зоне Сирии вновь нарушили режим тишины

Террористы в идлибской буферной зоне в Сирии за сутки несколько раз обстреляли провинцию Латакия и западные районы Алеппо, рассказал 20 октября прессе глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Незаконные бандформирования продолжают действовать вопреки объявленному режиму прекращения боевых действий.

Савченко призвал командиров бандитских группировок прекратить вооруженные провокации и вступить на путь мирного урегулирования обстановки на подконтрольных им территориях.

Он также отметил, что за минувший день Центр не проводил гуманитарные акции, но всего в ходе процесса урегулирования россияне осуществили 1969 акций, всего было передано 3079,6 тонн гуманитарной помощи.

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Автор: Мария Милкевич
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