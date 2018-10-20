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Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

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Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

 Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова

Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова
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 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

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22:26   20 Октября 2018
Россия

Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

Местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39 «Альбатрос», упавшего в Азовское море в Краснодарском крае, установлено, передает 20 октября Министерство обороны РФ.

Вечером 18 октября во время планового учебно-тренировочного полета близ населенного пункта Должанская Краснодарского края самолет Л-39 рухнул в воду. Причиной крушения, вероятно, была техническая неисправность.

В результате поисковых работ в субботу были обнаружены фрагменты тел обоих погибших летчиков, они извлечены из воды.

Крупные части фюзеляжа самолета будут подняты с помощью аварийно-спасательного катера Черноморского флота, снабженного подъемным механизмом и способного спускать в море водолазов.

Минобороны уточняет, что утром в воскресенье поисковые работы на месте крушения самолета Л-39 возобновятся.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #минобороны #крушение #чп #краснодарский край #л-39

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