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22:07   20 Октября 2018
Россия

Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова

Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова

Житель ХМАО Андрей Монин пропал в районе печально известного перевала Дятлова. Мужчину никто не видел с 5 октября.

Об исчезновении человека в горах сообщил путешественник Константин кузнецов, который занимается организацией туров в район гибели туристической группы. Давшей название перевалу Дятлова.

По словам Кузнецова, Андрея Монина последний раз видели 5 октября на берегу Лозьвы у базы Илича, что в 25 километрах от перевала Дятлова. К настоящему моменту МЧС не получало заявления о пропаже человека, но поиски пропавшего мужчины планируется начать 22 октября.

Напомним: группа альпинистов, возглавляемая Игорем Дятловым, по неясной до сих пор причине погибла вблизи перевала в 1959 году, после того, как остановилась там на ночлег. Загадка произошедшей почти 60 лет назад трагедии не разгадана до сих пор.

Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова

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Автор: Александр Люблинский
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