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 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

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21:56   20 Октября 2018
Весь мир

Сильный ливень в Дамаске стал причиной отключения светофоров и телевещания

Сильный ливень в Дамаске стал причиной отключения светофоров и телевещания

Из-за мощного ливня в сирийской столице отключилось телевизионное вещание, а также вышли из строя светофоры, что привело к пробкам на улицах.

Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что погода в Дамаске испортилась во второй половине дня, на протяжении часа над городом гремел гром и сверкали молнии. После чего на столицу обрушился мощнейший ливень, который продолжается уже несколько часов и не собирается стихать.

Стихия привела к тому, что в некоторых районах города ослаб телевизионный сигнал, а в ряде районов он исчез совсем. А улицы города, где из-за отключения светофоров собрались пробки, вышли регулировщики.

При этом СМИ публикуют кадры града, выпавшего в пригородах сирийской столицы.

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Автор: Александр Люблинский
#дамаск #ливень #телевещание #отключение #светофоры

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