Сильный ливень в Дамаске стал причиной отключения светофоров и телевещания

Из-за мощного ливня в сирийской столице отключилось телевизионное вещание, а также вышли из строя светофоры, что привело к пробкам на улицах.

Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что погода в Дамаске испортилась во второй половине дня, на протяжении часа над городом гремел гром и сверкали молнии. После чего на столицу обрушился мощнейший ливень, который продолжается уже несколько часов и не собирается стихать.

Стихия привела к тому, что в некоторых районах города ослаб телевизионный сигнал, а в ряде районов он исчез совсем. А улицы города, где из-за отключения светофоров собрались пробки, вышли регулировщики.

При этом СМИ публикуют кадры града, выпавшего в пригородах сирийской столицы.