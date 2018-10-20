Министры культуры России и Сербии открыли выставку к 100-летию Первой мировой войны

Министры культуры России и Сербии Владимир Мединский и Владан Вукосавлевич 20 октября открыли выставку «Восстань, Сербия!» в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Выставка проходит в Русском доме и посвящена борьбе сербов в Первой мировой войне, в ходе которой обе страны сыграли центральную роль. С нападения на Сербию началась война, и император Николай II заявил тогда, что Россия всегда будет защищать сербский народ.

Мединский напомнил, что в России в последние годы Первая мировая война постепенно возвращается в народную память, открываются музеи, снимаются фильмы, благоустраиваются воинские кладбища, устанавливаются памятники.

«Нам очень важно, что в Сербии тоже с вниманием относятся к памяти о тех героических событиях и проводят культурные проекты, посвященные событиям столетней давности», — добавил министр.

Вукосавлевич заявил, что раны, нанесенные Сербии Первой мировой, до сих пор не зарастают.

«Без решающей помощи Сербии со стороны России в 1915 году мы сегодня не были бы здесь, и Сербии как таковой вообще бы не было. Даже если бы это был единственный случай в нашей истории, мы были бы вечно благодарны за него», — подчеркнул сербский министр.

В экспозиции выставки «Восстань, Сербия!» представлено пять циклов — 150 картин на тему героической борьбы сербского народа.

Создатель выставки, сербский художник Драган Мартинович рассказал, что в его семье на войне погибли 80 мужчин, женщин и детей. Дед художника воевал шесть лет.