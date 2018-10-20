Пожар в развлекательном центре Томска обошелся без пострадавших

Пожар разгорелся вечером 20 октября в здании развлекательного центра в Ленинском районе Томска, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Об инциденте рассказал РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

Сообщается, что возгорание случилось в 23.12 по местному времени (19.23 по Москве) в здании, где расположен развлекательный клуб для мужчин «Машенька», а также два бара.

В ликвидации пожара было задействовано 49 сотрудников МЧС РФ и 17 единиц техники.