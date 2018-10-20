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Фрагменты тел летчиков самолета Л-39 найдены в Азовском море

 Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова

Человек пропал на Северном Урале в районе перевала Дятлова
РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ
Боевики в идлибской зоне Сирии вновь нарушили режим тишины

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21:29   20 Октября 2018
Россия

Пожар в развлекательном центре Томска обошелся без пострадавших

Пожар в развлекательном центре Томска обошелся без пострадавших

Пожар разгорелся вечером 20 октября в здании развлекательного центра в Ленинском районе Томска, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Об инциденте рассказал РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

Сообщается, что возгорание случилось в 23.12 по местному времени (19.23 по Москве) в здании, где расположен развлекательный клуб для мужчин «Машенька», а также два бара.

В ликвидации пожара было задействовано 49 сотрудников МЧС РФ и 17 единиц техники.

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Автор: Мария Милкевич
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