СМИ: Жертвами нападения «Боко Харам» в Нигерии стали 12 человек

В нигерийском штате Борно боевики радикальной группировки «Боко Харам» напали на населенный пункт Калле, вблизи города Майдугури, зарубив 12 фермеров.

Об этом в субботу сообщает агентство FrancePresse, приводя заявление лидера самоорганизованного отряда обороны деревни Бабакура Коло.

В частности, Коло рассказал, что боевики прибыли к месту нападения на грузовиках.

«Они использовали мачете, чтобы убить своих жертв, которые работали в полях. К настоящему времени мы обнаружили 12 тел в полях и в прилегающем кустарнике», - добавил лидер самообороны, отметив. Что еще три человека выжили после нападения, но получили тяжелые ранения.

В то же время Ибрагим Лиман – другой представитель отрада самообороны – пояснил, что нападавшие не использовали огнестрельное оружие для убийства фермеров, чтобы не привлекать внимание находившихся в соседнем населенном пункте солдат армии Нигерии. Фермеры, заметившие приближение боевиков, пытались от них убежать, по большей части безуспешно.

На данный момент неизвестно, какая именно фракция группировки «Боко харам» совершила это жестокое нападение, но ранее подобными акциями отметился отряд, которым руководит полевой командир Абубакар Шекау.