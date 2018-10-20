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РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

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21:18   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ считает Вселенского патриарха Варфоломея раскольником, объявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 15 октября РПЦ сообщила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом в связи с предоставлением автокефалии неканонической церкви на Украине.

По мнению Илариона, своими действиями Варфоломей признал раскольников и согласно церковным канонам сам присоединился к расколу.

РПЦ не считает, что патриарх Варфоломей вправе единолично принимать решения, и не признает эти решения.

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Автор: Мария Милкевич
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