РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ считает Вселенского патриарха Варфоломея раскольником, объявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 15 октября РПЦ сообщила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом в связи с предоставлением автокефалии неканонической церкви на Украине.

По мнению Илариона, своими действиями Варфоломей признал раскольников и согласно церковным канонам сам присоединился к расколу.

РПЦ не считает, что патриарх Варфоломей вправе единолично принимать решения, и не признает эти решения.