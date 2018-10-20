Трамп призвал демократов пожалеть людей и принять новый закон о миграции

Глава США обвинил Демпартию США в затягивании процесса внесения изменений в закон о миграции.

Дональд Трамп попросил представителей фракции связаться с ним и обсудить неблагоприятную ситуацию, возникшую на границах США. Он заметил, что люди не должны страдать из-за внутриполитических распрей.

Об этом президент написал в Twitter:

«Если бы демократы перестали быть препятствием на пути внесения изменений в закон о миграции, мы могли бы прийти к соглашению и выработать новые меры безопасности. Новый закон о миграции можно написать быстрее, чем за час. Посмотрите на боль и страдания людей, которые они испытывают из-за устаревшего закона. Посмотрите на ужасы, которые происходят у нас на границах. Чак и Нэнси, Позвони мне!»

Таким образом, глава США заявил, что готов провести переговоры с демократами. Трамп планирует внести изменения в закон и ужесточить правила въезда в страну. Об этом он сообщил еще весной, когда поток мигрантов в США увеличился вдвое.