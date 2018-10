Трамп призвал демократов пожалеть людей и принять новый закон о миграции

Глава США обвинил Демпартию США в затягивании процесса внесения изменений в закон о миграции.

Дональд Трамп попросил представителей фракции связаться с ним и обсудить неблагоприятную ситуацию, возникшую на границах США. Он заметил, что люди не должны страдать из-за внутриполитических распрей.

Об этом президент написал в Twitter:

Таким образом, глава США заявил, что готов провести переговоры с демократами. Трамп планирует внести изменения в закон и ужесточить правила въезда в страну. Об этом он сообщил еще весной, когда поток мигрантов в США увеличился вдвое.

If the Democrats would stop being obstructionists and come together, we could write up and agree to new immigration laws in less than one hour. Look at the needless pain and suffering that they are causing. Look at the horrors taking place on the Border. Chuck & Nancy, call me!