ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

Обстрел со стороны украинских силовиков привел к тому, что в субботу вечером в Донбассе оказались обесточены село Васильевка и насосная станция в Ясиноватой.

Об этом в Совместном центре по контролю за режимом прекращения огня заявил представитель самопровозглашенной ДНР. По словам представителя Донецкой народной республики, Вооруженные силы Украины открыли огонь в направлении Каменка-Васильевка в 19.15.

«В результате обстрела была повреждена воздушная линия электропередач Васильевской насосной станции… На данный момент Васильевка обесточена», - говорится также в сообщении представителя ДНР.

Информации о разрушениях или пострадавших среди мирного населения в результате обстрела ВСУ к настоящему моменту не поступало.