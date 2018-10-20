Спикер Рады заявил, что повышение цен на газ для украинцев неизбежно

Финансовая поддержка Украины со стороны МВФ – Международного валютного фонда – напрямую зависит от решения повысить цены на газ для населения страны, поэтому оно неизбежно.

Об этом в субботу заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, слова которого опубликовала пресс-служба парламента.

«Понимаю, что повышение цен на газ – решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», - заявил он, в частности.

При этом Парубий отметил, что принять решение о повышении цен на газ необходимо, чтобы не допустить экономический кризис на Украине. Также он подчеркнул, что подобные ответственные решения на государственном уровне приходится принимать на пути, к богатой и могучей Украине будущего, граждане которой будут жить в безопасности свободно и достойно. Даже если некоторые решения на этом пути и будут не популярными, по словам Парубия, настоящим руководителям-государственникам приходится их принимать.

Также спикер Рады отметил, что его долг поддержать решение правительства повысить цены на газ, и выразил уверенность, что разработанная властям система субсидий предоставит нуждающимся украинским семьям экономическую защиту.

Решение о повышении с 1 ноября цены на газ для рядовых потребителей было принято украинским Кабинетом министров накануне – 19 ноября.