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 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

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20:45   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Спикер Рады заявил, что повышение цен на газ для украинцев неизбежно

Спикер Рады заявил, что повышение цен на газ для украинцев неизбежно

Финансовая поддержка Украины со стороны МВФ – Международного валютного фонда – напрямую зависит от решения повысить цены на газ для населения страны, поэтому оно неизбежно.

Об этом в субботу заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, слова которого опубликовала пресс-служба парламента.

«Понимаю, что повышение цен на газ – решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», - заявил он, в частности.

При этом Парубий отметил, что принять решение о повышении цен на газ необходимо, чтобы не допустить экономический кризис на Украине. Также он подчеркнул, что  подобные ответственные решения на государственном уровне приходится принимать на пути, к богатой и могучей Украине будущего, граждане которой будут жить в безопасности свободно и достойно. Даже если некоторые решения на этом пути и будут не популярными, по словам Парубия, настоящим руководителям-государственникам приходится их принимать.

Спикер Рады заявил, что повышение цен на газ для украинцев неизбежно

Также спикер Рады отметил, что его долг поддержать решение правительства повысить цены на газ, и выразил уверенность, что разработанная властям система субсидий предоставит нуждающимся украинским семьям экономическую защиту.

Решение о повышении с 1 ноября цены на газ для рядовых потребителей было принято украинским Кабинетом министров накануне – 19 ноября.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #газ #парубий #мвф #цена

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