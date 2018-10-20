Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли

Суммарно на мероприятии, которое состоялось в столичном парке «Дедаэна», арестовали 11 человек.

Официальное заявление опубликовано на сайте МВД Грузии. Среди задержанных на «Фестивале легализации конопли» оказался и кандидат в президенты Зураб Джапаридзе. Позже выяснилось, что он и организовал акцию.

Джапаридзе возглавляет фракцию «Гирчи», которая выступила за легализацию марихуаны в Грузии. Партия организовала митинг в ответ на решение правительства, которое ограничило право курения конопли.

Полиция не позволила «Гирчи» проводить акцию. Тем не менее, Джапаридзе посетил мероприятие и раздал участникам несколько сигарет с марихуаной.

В результате силовики арестовали 11 человек, включая кандидата в президенты. Джапаридзе не оказывал сопротивления при задержании. Он самостоятельно последовал за полицейскими.