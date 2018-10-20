Военный вертолет разбился в Колумбии, погибли четыре человека
В Колумбии крушение потерпел военный вертолет Black Hawk, выполнявший операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом в субботу сообщает представитель колумбийской армии, отметив, что крушение вертолета произошло в департаменте Каука.
Жертвами авиакатастрофы стали два унтер-офицера и два офицера. Местные власти инициировали расследование причин и обстоятельств крушения. К настоящему моменту информации о том, что могло привести к катастрофе, не приводится.