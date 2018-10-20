Мы в соц.сетях:
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ
Трамп призвал демократов пожалеть людей и принять новый закон о миграции

Трамп призвал демократов пожалеть людей и принять новый закон о миграции

 Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли

Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

РПЦ: Вселенский патриарх Варфоломей стал раскольником

 ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ

ДНР: Село и насосная станция в Донбассе обесточены после обстрела ВСУ
Трамп призвал демократов пожалеть людей и принять новый закон о миграции

Трамп призвал демократов пожалеть людей и принять новый закон о миграции

 Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли

Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли
20:23   20 Октября 2018
Весь мир

Военный вертолет разбился в Колумбии, погибли четыре человека

Военный вертолет разбился в Колумбии, погибли четыре человека

В Колумбии крушение потерпел военный вертолет Black Hawk, выполнявший операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом в субботу сообщает представитель колумбийской армии, отметив, что крушение вертолета произошло в департаменте Каука.

Жертвами авиакатастрофы стали два унтер-офицера и два офицера. Местные власти инициировали расследование причин и обстоятельств крушения. К настоящему моменту информации о том, что могло привести к катастрофе, не приводится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#вертолет #жертвы #крушение #колумбия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...