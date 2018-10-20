Обвинения ни о чем: Бочкарев высмеял версию норвежских спецслужб

IT-советник Совета Федерации Михаил Бочкарев, ранее арестованный по подозрению в шпионаже в Осло, не сомневался в освобождении.

В Норвегию Бочкарев поехал на конференцию по обмену межпарламентского опыта. Впрочем, в стране он задержался дольше, чем предполагали сроки командировки.

Правоохранители задержали его по подозрению в шпионаже. Его обвинили во взломе внутренней сети Сторинга (законодательный орган Осло — прим.ред.) и установке прослушивающих устройств. Позже россиянина арестовали.

Бочкарев назвал обвинение абсурдом. Он заметил, что не сомневался в освобождении.

«Я знал, что все будет нормально, потому что я абсолютно не виновен, и эти необоснованные обвинения ни о чем», — подчеркнул сотрудник Совфеда, когда вернулся на родину.

Глава ведомства Валентина Матвиенко подтвердила слова пострадавшего, назвав действия Норвегии провокацией. Москва потребовала от Осло извинений в связи с инцидентом, в результате которого невиновный россиянин оказался в тюрьме.