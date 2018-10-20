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20:12   20 Октября 2018
Весь мир

Вооруженные боевики похитили  из школы в Камеруне пятерых детей

Вооруженные боевики похитили  из школы в Камеруне пятерых детей

Пятеро детей были похищены вооруженными боевиками прямо из школы в камерунском городе Баменда на северо-западе страны.

Об этом в субботу сообщает местное издание Journal du Cameroun, отмечая, что группа бандитов, напав на среднюю школу Atiela, похитила шесть детей, но одной девочке удалось сбежать.

Ученице, у которой на ногах оказались ушибы, оказали медицинскую помощь. За похитителями устроили погоню со стрельбой, но остановить их не удалось. К настоящему времени судьба пяти похищенных школьников остается неизвестной.

Также издание сообщает, что многие школы на Северо-Западе и Юго-Западе Камеруна были вынуждены закрыться и перенаправить учеников в более безопасные районы именно из-за участившихся нападений на учебные заведения.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #похищение #школа #камерун #бандиты

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