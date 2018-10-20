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 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
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19:53   20 Октября 2018
Весь мир

Меркель: Предоставленные Эр-Риядом данные о гибели журналиста Хашкаджи - недостаточны

Меркель: Предоставленные Эр-Риядом данные о гибели журналиста Хашкаджи - недостаточны

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Саудовская Аравия не предоставила достаточных данных об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Заявление Меркель на этот счет поддержал германский министр иностранных дел Хайко Маас. Об этом в субботу сообщает RT.

«Мы решительно осуждаем этот акт. От Саудовской Аравии мы ожидаем прозрачности в расследовании смерти (саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи) и обстоятельств произошедшего. Виновные должны быть привлечены к ответственности, - говорится в заявлении Меркель и Мааса. При этом они отметили: - Информация, предоставленная в консульстве (Саудовской Аравии) в Стамбуле, недостаточна».

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что считает заслуживающей доверия версию Саудовской Аравии о том, что журналист Хашкаджи скончался 2 октября в генконсульстве этой страны в Стамбуле в результате сердечного приступа.

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Автор: Александр Люблинский
#меркель #фрг #гибель #эр-рияд #хашкаджи

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