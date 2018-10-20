ЛНР: Киев не эвакуирует тела погибших мирных жителей вторые сутки

Тела подорвавшихся на мине мирных жителей в Донбассе, вторые сутки не эвакуирую. Об этом РИА Новости заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Украинские силовики второй день отказываются эвакуировать погибших на мине двух человек.

По данным Народной милиции ЛНР, на мине подорвались двое: мужчина и женщина. Мирные жители погибли. Инцидент произошел в Донбассе на хуторе Золотое-4. Это поселение находится близ линии соприкосновения.

Тела местных жителей до сих пор находятся на месте происшествия. В ЛНР выяснили, что погибшие лежат в 100 метрах от позиции украинских силовиков. Самопровозглашенная республика пошла на уступки, выдав Киеву гарантию безопасности при проведение эвакуационных работ. Однако представители ВС Украины до сих пор не эвакуировали и не погребли тела, констатировали СЦКК.

Представитель Народной милиции ЛНР объяснил, что самопровозглашенная республика оказывала максимальное содействие в поиске погибших. Тем не менее, украинские силовики не намерены производить эвакуационные работы. В связи с этим ЛНР обратилось за помощью и содействием к СММ ОБСЕ и представителям Международного комитета Красного Креста (МККК), чтобы тела мирных жителей, погибших 18 октября на мине, были захоронены и эвакуированы в кратчайшие сроки.