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Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
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19:28   20 Октября 2018
Россия

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

По версии Следственного комитета РФ по Ленинградской области, причиной взрыва на заводе на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине стал допуск к производству неподготовленных людей, которые нарушили технику безопасности и технологию.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. При этом сообщается, что следствие уже предъявило главному инженеру завода обвинения в том, что в цех по производству пиротехнических изделий 3 класса были допущены нетрудоустроенные и неподготовленные люди.

«Указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв», - говорится в сообщении.

Взрыв на гатчинском заводе «Авангард» прогремел 19 октября и унес жизни четырех человек, трое из которых, как оказалось, были иностранными гражданами. Также ранения различной степени тяжести получили семь человек.

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Автор: Александр Люблинский
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