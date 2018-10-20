Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

По версии Следственного комитета РФ по Ленинградской области, причиной взрыва на заводе на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине стал допуск к производству неподготовленных людей, которые нарушили технику безопасности и технологию.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. При этом сообщается, что следствие уже предъявило главному инженеру завода обвинения в том, что в цех по производству пиротехнических изделий 3 класса были допущены нетрудоустроенные и неподготовленные люди.

«Указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв», - говорится в сообщении.

Взрыв на гатчинском заводе «Авангард» прогремел 19 октября и унес жизни четырех человек, трое из которых, как оказалось, были иностранными гражданами. Также ранения различной степени тяжести получили семь человек.