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 Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги
19:18   20 Октября 2018
Весь мир

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Мадрид считает, что виновники гибели обозреватели американской газеты The Washington Post Джемаля Хашогги должны быть наказаны по всей строгости закона.

Данное сообщение распространила пресс-служба МИД Испании.

В заявление говорится, что убийцы американского журналиста Джемаля Хашогги, выступающего с критикой в отношении действующего и предыдущего правительства Саудовской Аравии, должны предстать перед судом.

Таким образом, испанское правительство выразило солидарность генсеку ООН Антониу Гутеррешу, который призвал международное сообщество объединить силы, чтобы выяснить все детали инцидента с убийством корреспондента в саудовском консульстве. По его словам, для этого необходимо провести тщательное и открытое расследование.

Накануне генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб констатировал, что Хашогги, действительно, погиб. Смерть журналиста он объяснил ссорой с сотрудниками дипмиссии. В результате словесной перепалки Хашогги был убит, заявил он.  

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Автор: Екатерина Розина
#политика #испания #весь мир #хашогги

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