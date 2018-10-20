Трамп заявил, что верит версии Эр-Рияда о смерти журналиста Хашкаджи

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в правдивости версии Саудовской Аравии, заявившей, что журналист Джамаль Хашкаджи скончался в саудовском консульстве в Стамбуле в результате сердечного приступа.

Заявление президента США на этот счет в субботу приводит издание Global News. В частности, сообщается, что в ходе брифинга журналисты спросили Трампа, считает ли он правдивой и заслуживающей доверия названную Эр-Риядом причину смерти Джамаля Хашкаджи.

«Я так считаю», - ответил на этот вопрос американский лидер.

Также Трамп отметил, что, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы на этот счет, он планирует провести переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем-Азизом Аль Саудом.

Ранее шейх Сауд аль-Муаджиб – генеральный прокурор Саудовской Аравии – говоря о гибели журналиста Хашкаджи 2 октября текущего года, признал, что его смерть наступила в результате конфликта на территории саудовского генконсульства в Турции.