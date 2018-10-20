Мы в соц.сетях:
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

 ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах
СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

 Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

 ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах
СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

 Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги
19:12   20 Октября 2018
Весь мир

Трамп заявил, что верит версии Эр-Рияда о смерти журналиста Хашкаджи

Трамп заявил, что верит версии Эр-Рияда о смерти журналиста Хашкаджи

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в правдивости версии Саудовской Аравии, заявившей, что журналист Джамаль Хашкаджи скончался в саудовском консульстве в Стамбуле в результате сердечного приступа.

Заявление президента США на этот  счет в субботу приводит издание Global News. В частности, сообщается, что в ходе брифинга журналисты спросили Трампа, считает ли он правдивой и заслуживающей доверия названную Эр-Риядом причину смерти Джамаля Хашкаджи.

«Я так считаю», - ответил на этот вопрос американский лидер.

Также Трамп отметил, что, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы на этот счет, он планирует провести переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем-Азизом Аль Саудом.

Трамп заявил, что верит версии Эр-Рияда о смерти журналиста Хашкаджи

Ранее шейх Сауд аль-Муаджиб – генеральный прокурор Саудовской Аравии – говоря о гибели журналиста Хашкаджи 2 октября текущего года, признал, что его смерть наступила в результате конфликта на территории саудовского генконсульства в Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#трамп #журналист #хашкаджи #причинасмерти

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...