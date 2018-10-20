Полиция задержала четырех подозреваемых в организации взрывов в Афганистане

Силовики передали четырех человек, которых подозревают в причастности к трагедии на избирательных участках в Афганистане в департамент по борьбе с тяжкими преступлениями.

Об этом говорится на сайте афганского МВД.

Сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых в организации теракта в день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана. Вскоре правоохранителям удалось задержать еще двух человек, у которых было обнаружено оружие без лицензии на ношение.

Всех подозреваемых в причастности ко взрывам, прогремевшим близ избирательных участков в Кабуле, передали для проведение следственных мероприятий в департамент по борьбе с тяжкими преступлениями.