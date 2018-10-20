Наблюдатели зафиксировали серьезные нарушения на парламентских выборах в Афганистане

О серии значительных нарушений сообщило местное агентство Pajhwok в субботу, 20 октября.

Согласно заявлению Объединения за прозрачные выборы в Афганистане (TEFA), их аккредитованные в Независимой избирательной комиссии (НИК) представители не смогли попасть на ряд участков.

Нарушения произошли в следующих провинциях: Баглан, Балх, Кундуз, Кабул, Нуристан, Пактия, Саманган.

TEFA отправили наблюдать за выборами порядка 2,7 тысяч сотрудников. Наблюдатели отправились следить за выборным процессом в 32 провинции Афганистана. В 23 из них они не смогли попасть на избирательные участки и проконтролировать чистоту голосования.

Правозащитники подчеркнули, что наблюдателям запрещали проносить на участки мобильные устройства и фиксировать на камеру замеченные нарушения.

Заявление организации поддержал пресс-секретарь Независимой комиссии по рассмотрению жалоб Али Реза Роухани. Он заметил, что нарушения процесса волеизъявления угрожает прозрачности выборов. Впрочем, в TEFA сообщили, что большинство жалоб, направленных в НИК, не были рассмотрены и решены.

Помимо озвученных нарушений выяснилось, что наблюдатели получали угрозы со стороны представителей избиркомов. Данную проблему Независимой избирательной комиссии тоже не удалось оперативно разрешить, заметили представители правозащитной организации.