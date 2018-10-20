Премьер-министр Греции возглавил МИД страны

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас в субботу стал также министром иностранных дел страны, после того, как этот пост оставил Никос Котзиас.

О вступлении Ципраса в должность главы МИД Греции в субботу сообщает местный телеканал Sigma Live. При этом сообщается, что Ципрас в присутствии президента страны Прокописа Павлопулоса принес присягу в качестве министра иностранных дел.

Ранее сообщалось об отставке предыдущего главы греческого внешнеполитического ведомства Никоса Котзиаса.

8 сентября, выступая в Салониках на 83-й международной выставке, заявил, что намерен до конца текущего года посетить Россию с визитом.