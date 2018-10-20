Мы в соц.сетях:
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

 ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах
СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

 Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

 ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах
СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

СМИ: В Нидерландах умер бывшим премьер-министр Вим Кок

 Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги

Испания призвала провести тщательное расследование убийства Хашогги
18:40   20 Октября 2018
Весь мир

Премьер-министр Греции возглавил МИД страны

Премьер-министр Греции возглавил МИД страны

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас в субботу стал также министром иностранных дел страны, после того, как этот пост оставил Никос Котзиас.

О вступлении Ципраса в должность главы МИД Греции в субботу сообщает местный телеканал Sigma Live. При этом сообщается, что Ципрас в присутствии президента страны Прокописа Павлопулоса принес присягу в качестве министра иностранных дел.

Ранее сообщалось об отставке предыдущего главы греческого внешнеполитического ведомства Никоса Котзиаса.

8 сентября, выступая в Салониках на 83-й международной выставке, заявил, что намерен до конца текущего года посетить Россию с визитом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#премьер-министр #мид #греция #ципрас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...