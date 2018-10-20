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 СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами
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18:22   20 Октября 2018
Россия

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

СМИ: Трое из четырех погибших при взрыве в Гатчине были иностранцами

Три человека, погибшие накануне в результате взрыва на заводе «Авангард» в городе Гатчина Ленобласти, были иностранными гражданами.

Об этом в субботу сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в местных экстренных службах, добавив, что к настоящему моменту установлены личности всех четырех погибших.

«Трое погибших - иностранцы», - говорится в сообщении источника.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС закончили разбор завалов на месте взрыва в гатчинском заводе. Всего при взрыве пострадали семеро человек и четыре человека погибли. При этом отмечалось, что один из погибших был гражданином Белоруссии.

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Автор: Александр Люблинский
#взрыв #гатчина #авангард #иностранцы #заво

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