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Бабушку керченского стрелка забрали на первый допрос

Бабушку керченского стрелка забрали на первый допрос

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18:09   20 Октября 2018
Россия

Бабушку керченского стрелка забрали на первый допрос

Бабушку керченского стрелка забрали на первый допрос

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вечером забрали 76-летнюю Галину Рослякову – бабушку Владислава Рослякова, который в среду устроил бойню в Керченском Политехе, на первый допрос по делу об убийстве.

Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что пожилую женщину увезли из ее квартиры в Керчи.

«Бабушку (увозим) на первый допрос», - сообщил при этом сотрудник полиции журналистам.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве в Керченском Политехническом колледже, произошедшем в среду 17 октября, уже допрошены директор учебного заведения, педагоги, очевидцы, свидетели и те потерпевшие, чье состояние позволяет им давать показания и принимать участие в следственных мероприятиях.

Бабушку керченского стрелка забрали на первый допрос

Жертвами стрельбы и взрыва, которые в Политехническом колледже Керчи устроил Владислав Росляков, стал, по последним данным, 21 человек – 16 учащихся и пятеро сотрудников. При этом более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Автор: Александр Люблинский
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