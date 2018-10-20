Сотрудник аппарата Совфеда, задержанный ранее в Норвегии, вернулся в Москву

Михаил Бочкарев – сотрудник аппарата Совета Федерации РФ, который без объяснения причины был задержан в аэропорту Осло 21 сентября – в субботу 20 октября вернулся в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление пресс-службы СФ.

«Бочкарёв прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллегия», - говорится в сообщении.

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщило, что Михаила Бочкарева в пятницу 19 октября освободили в Норвегии и сняли с него все обвинения в шпионаже, это произошло также неожиданно и без объяснений, как месяцем ранее было произведено задержание российского чиновника.