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17:53   20 Октября 2018
Россия

Сотрудник аппарата Совфеда, задержанный ранее в Норвегии, вернулся в Москву

Сотрудник аппарата Совфеда, задержанный ранее в Норвегии, вернулся в Москву

Михаил Бочкарев – сотрудник аппарата Совета Федерации РФ, который без объяснения причины был задержан в аэропорту Осло 21 сентября – в субботу 20 октября вернулся в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление пресс-службы СФ.

«Бочкарёв прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллегия», - говорится в сообщении.

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщило, что Михаила Бочкарева в пятницу 19 октября освободили в Норвегии и сняли с него все обвинения в шпионаже, это произошло также неожиданно и без объяснений, как месяцем ранее было произведено задержание российского чиновника.

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Автор: Александр Люблинский
#освобождение #норвегия #осло #возвращение #бочкарев

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